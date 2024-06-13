Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжан

Шесть новых разворотов на Садовом кольце уменьшают перепробеги от 2 до 6 километров. Сергей Собянин рассказал о проектах по улучшению дорожного движения в своем телеграм-канале.



"По проектам московского ЦОДД уже созданы: два разворота перед проспектом Мира и улицей Сретенкой, перед Курским вокзалом, перед улицей Покровкой и с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю у дома 41 в Оружейном переулке", – говорится в его публикации.

Мэр отметил, что до конца лета планируется сделать разворот с внутренней стороны Садового кольца на внешнюю сторону возле дома 31 по улице Малой Дмитровке.

Собянин объяснил, что благодаря разворотам можно прокладывать новые маршруты до Олимпийского проспекта, улицы Петровки, проспекта Академика Сахарова и Старой Басманной улицы.



Также для улучшения автомобильного движения в городе сделают переразметку больше чем на 70 участках, добавил градоначальник. Так, на участке от 51-го до 48-го километра по внешней стороне МКАД добавят полосу, которая позволит быстрее выезжать на МКАД из района Очаково-Матвеевское.

Больше полос добавили и на съездах с ТТК на МСД в обе стороны в районе улицы Нижегородской. Еще одна новая полоса появилась на Новорязанском шоссе, резюмировал мэр.

Ранее синюю прерывистую разметку сделали на 146 столичных улицах. В Дептрансе Москвы объяснили, что она указывает на платную парковку, что позволяет автомобилистам быстрее ориентироваться.

Департамент также предупреждает, что во время работ по обновлению на дорогах продолжает действовать старый вариант разметки – белый пунктир со знаком платной парковки.

