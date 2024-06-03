Число полос на ТТК и МСД в районе Нижегородской улицы увеличили после переразметки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество полос на съездах с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Московский скоростной диаметр (МСД) в обе стороны в районе Нижегородской улицы увеличилось. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Благодаря переразметке на каждом съезде появилась еще одна полоса. Кроме того, вместо одной полосы на дороге стало две, а вместо двух – три. Таким образом, москвичи смогут проезжать по популярным магистралям на 3 минуты быстрее – теперь по трассе успевает проезжать на 35–40% больше машин в час.

"Для более 14 тысяч водителей в сутки съезды на ТТК и МСД в районе Нижегородской улицы стали быстрее. Переразметка позволяет наиболее эффективно вводить дополнительные полосы, новые направления и развороты для городского и личного транспорта", – сказано в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению Сергея Собянина в столице продолжается улучшение движения.

Ранее синяя прерывистая разметка появилась на 146 столичных улицах. В Дептрансе Москвы объяснили, что такая разметка указывает на платную парковку, что позволяет автомобилистам быстрее ориентироваться. Департамент также предупреждает, что во время работ по обновлению на дорогах продолжает действовать старый вариант разметки – белый пунктир со знаком платной парковки.

