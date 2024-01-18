Камеры начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Камеры столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда около трамвайных остановок в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Установленные около объектов камеры фиксируют траекторию и скорость движения автомобиля, а также делают несколько снимков. Размер штрафа за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.

"С 1 марта 2023 года в ПДД внесли изменения, которые ужесточили требования к водителям при проезде трамвайных остановок. В столице заработал первый комплекс фотовидеофиксации на улице Свободы, где случались ДТП с пострадавшими пассажирами трамвая", – приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В дальнейшем камеры планируют установить и на других площадках, где чаще всего происходят дорожные инциденты.

Для безопасности пассажиров на столичных трамвайных остановках постепенно обустраивают приподнятые платформы с "островками безопасности" и платформы венского типа.

Ранее столичный суд запретил продавать в Сети устройства, скрывающие номера автомобилей от камер видеонаблюдения. Запрет, в частности, распространится на торговлю на платформе Aliexpress. Продажа устройств, скрывающих номера автомобилей от камер видеонаблюдения, противоречит нормам закона "О безопасности дорожного движения".



"Безопасный город": в прошлом году в Москве угнали меньше тысячи автомобилей