Столичные камеры выявили 102 тысячи автомобилей, которые превышали скорость сотню раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дорожные камеры выявили в Москве свыше 102 тысяч автомобилей, которые превышали скорость 100 и более раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"Сегодня несоблюдение скоростного режима – одно из самых частых нарушений в столице", – уточнили в Дептрансе.

По их данным, сейчас к этому виду нарушений относится 51% от всех случаев фиксации камерами. Штрафы за превышение разрешенной скорости варьируются от 500 до 5 000 рублей, напомнили в пресс-службе.

Специалисты подчеркнули, что высокая скорость, неуместная для улицы с оживленным движением пешеходов, может привести к трагедии.

Если взрослый автомобиль со скорость 80 километров в час собьет взрослого человека, то у него будет всего 40% вероятности выжить. У ребенка в такой аварии шансов выжить нет, уверены в Дептрансе.

"Только спокойная езда дает возможность вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки и остановиться. Не подвергайте риску свою жизнь и жизни других людей", – заключили в ведомстве.

До этого Минтранс РФ доработал поправки о запрете превышать среднюю скорость между камерами, теперь ввести штраф за среднюю скорость планируется не с 1 марта 2024 года, как планировалось, а с 1 сентября.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову временно замораживать водительские удостоверения тем, у кого накопилось 10 неоплаченных штрафов.

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