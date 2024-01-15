Суд запретил продавать в Сети скрывающие номера авто от камер устройства

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Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора, запретив продажу в Сети устройств, скрывающих номера автомобилей от камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет, в частности, распространится на торговлю на платформе Aliexpress. До этого там можно было приобрести подобные устройства.

Вместе с этим прокурор Западного административного округа Москвы потребовал блокировать объявления о продаже таких устройств на сайте компании Tacticalbunker. Суд удовлетворил иск, после чего объявления были удалены.

Продажа устройств, скрывающих номера автомобилей от камер видеонаблюдения, противоречит нормам закона "О безопасности дорожного движения".

Ранее стало известно, что дорожные камеры выявили в Москве свыше 102 тысяч автомобилей, которые превышали скорость 100 и более раз. По данным столичного Дептранса, сейчас к этому виду нарушений относится 51% от всех случаев фиксации камерами.



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