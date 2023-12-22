Мошенники начали использовать для обмана заключение договоров на месте ДТП

Фото: depositphotos/kalinovsky

Мошенники начали обманывать автомобилистов, попавших в аварию, используя новую схему. Злоумышленники уговаривают водителя заключить договор о выплате страховки на месте ДТП. Об этом сообщает газета "Известия".

Когда жертва соглашается подписать документы аварийных комиссаров, то ей обещают выплатить всю сумму страховки. Однако позднее им присылают только часть суммы, а остальное мошенники забирают себе.

В маркетплейсе FRESH, который специализируется на продаже авто, рассказали, что такая схема в настоящее время широко распространена. Директор по правовым вопросам компании Миляша Дорофеева отметила, что в подобных договорах изначально предусмотрены невыгодные условия.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как защититься от случаев автоподставы. По словам эксперта, мошенники могут использовать схему с использованием старой машины премиум-класса. Они специально подстраивают аварию, после чего требуют на месте большую сумму денег.

В таком случае необходимо вызывать ГИБДД и оформлять ДТП, отметил Шапарин. Любому мошеннику такая фраза не понравится. Для минимизации проблем с автомошенниками необходимо действовать в белом поле.



Следователи разоблачили мошенников, которые устраивали подставные ДТП на юге РФ