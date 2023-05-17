Автоюрист назвал причины, почему оформлять ДТП по европротоколу стало невыгодно

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Оформление дорожно-транспортного происшествия по европротоколу становится неактуальным из-за того, что сумма компенсации по нему не превышает 100 тысяч рублей. Этим мнением поделился автоюрист Лев Воропаев, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт подтвердил сообщения СМИ о том, что в прошлом году доля оформленных ДТП с помощью европротокола снизилась с 40 до 34%. Он уточнил, что число желающих таким образом оформлять аварии продолжает сокращаться.

"Европротокол допустимо заполнять двумя способами: на бланке, который водитель получает при оформлении полиса, и в электронном виде – с помощью приложения", – сказал Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что спрос оформления ДТП уменьшился на бумажном носителе, так как водитель самостоятельно передает европротокол в страховую компанию, и получает выплату не более 100 тысяч рублей.

При передачи данных о ДТП через приложение, страховая компания сможет получить координаты и фотографии через спутник. Водитель на это потратит не более получаса. При отсутствии разногласий он получит компенсацию в размере 400 тысяч рублей, а если они есть, то 100 тысяч рублей.

Воропаев заметил, что в случаях, когда ДТП оформляет сотрудник ДПС, следует попросить его сделать это в электронном формате через ГИБДД. Оформив аварию через Госавтоинспекцию, лимит ответственности у страховой компании будет до 400 тысяч рублей. А на бумажном носителе лимит составит 100 тысяч рублей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как защититься от случаев автоподставы. По словам эксперта, мошенники могут использовать схему с использованием старой машины премиум-класса. Они специально подстраивают аварию, после чего требуют на месте большую сумму денег.

В таком случае необходимо вызывать ГИБДД и оформлять ДТП, отметил Шапарин. Любому мошеннику такая фраза не понравится. Для минимизации проблем с автомошенниками необходимо действовать в белом поле.

