Эксперты назвали самые неугоняемые автомобили

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Сервис "Автотека" провел исследование и назвал наименее востребованные у угонщиков автомобили, сообщает "Газета.ру".

Эксперты выяснили, что самой неугоняемой моделью на протяжении последних 6 месяцев стала модель Peugeot 308.

"На данную модель с октября 2022 года по март 2023 года пришлось наибольшее количество запрошенных отчетов среди проверенных автомобилей, которые ни разу не числились в угоне", – указали авторы исследования.

В топ-3 марок, по которым не было выявлено угонов, вошли Opel Corsa и Skoda Fabia. Кроме того, похитителей не интересуют автомобили Renault Kaptur и Toyota Avensis.

Если рассматривать не конкретные автомобили, а исключительно марки, то выяснилось, что автоугонщиков почти не привлекают китайские автомобили, а именно Chery, Lifan, Great Wall и Haval. Не пользуется "спросом" и марка Fiat.

Ранее представители дилерских центров рассказали, что на российском рынке весной 2023 года могут появиться новые автомобили, ввезенные в страну по механизму параллельного импорта. В частности, речь идет о некоторых моделях электромобилей.



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