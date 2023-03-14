В России предложили запретить продажу машин дороже рекомендованной цены

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Депутат Госдумы Олег Лебедев выступил с предложением запретить дилерскую продажу автомобилей дороже рекомендованной производителем розничной цены. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Поправки могут быть внесены в закон "О торговле". Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 17 февраля.

Лебедев отметил, что за 2021 год рекомендованная розничная цена (РРЦ) на автомобили выросла на 18–40 процентов. В 2022 году РРЦ снова поднялась, в этот раз еще на 19 процентов. Кроме того, дилеры навязывали покупателям дополнительные опции.

По словам депутата ГД, стоимость машин в ряде автосалонов начиналась от 1,8–2 миллионов рублей, несмотря на то что РРЦ изначально учитывает стандартную прибыль дилера. Он также призвал запретить дилерам до продажи устанавливать на машины дополнительное оборудование.

Эксперты негативно оценивают инициативу Олега Лебедева. Так, исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов отметил, что показатель РРЦ уже не актуален из-за ухода ряда автопроизводителей. В свою очередь, глава практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков считает, что участники рынка все равно найдут способ обойти ограничения.

Накануне стало известно, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов. В Россию смогут ввозить машины Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

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