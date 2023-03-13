Минпромторг включил в список параллельного импорта машины 12 иностранных брендов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

К ввозу в Россию разрешены Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Документ Минпромторга направлен на утверждение в Минюст РФ.

"Это решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке", – указали в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

В организации также подчеркнули, что предлагали расширить перечень параллельного импорта на данные автобренды.

В феврале директор департамента оптовых продаж автомобилей группы "Авилон" Грацина Беленова рассказала, что крупные автодилеры уже применяют механизм параллельного импорта для некоторых марок машин. В частности, на российский рынок ввозят автомобили Toyota, Volvo, Mercedes, BMW и другие.

В марте 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в России по отдельным видам продукции. В Минпромторге позже уточнили, что речь идет о ввозе оригинальных товаров, меняются лишь каналы поставок.

Минпромторг расширил список товаров, которые будут ввозить в РФ по параллельному импорту

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