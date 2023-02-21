Крупные автодилеры стали использовать параллельный импорт для ввоза машин в Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Крупные автодилеры с помощью механизма параллельного импорта начали ввозить иномарки ушедших брендов в Россию. Об этом со ссылкой на директора департамента оптовых продаж автомобилей группы "Авилон" Грацину Беленову сообщает газета "Ведомости".

Беленова пояснила, что компания заключает сделку о сотрудничестве с автодилерами и получает от них заказы на импорт определенных моделей, после чего приобретает их и передает в дилерские центры.

По словам Беленовой, в России снова станут доступны машины таких брендов, как Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие. Автодилер становится альтернативным дистрибутором брендов, переставших поставлять машины в Россию после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что салон по продаже автомобилей Lamborghini открылся в Москве. Машины поставляют в Россию по параллельному импорту, монобрендовый салон расположился в "Москве-Сити".

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