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01 июня, 18:47

Транспорт

Две парковки на улицах Цимлянская и Верхние Поля временно закрыты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Две парковки со шлагбаумом временно закрыли на улицах Цимлянская и Верхние Поля. Об этом автомобилистов предупреждает Агентство "Москва" ссылаясь на данные столичного Дептранса.

Речь идет о парковке №9703, которая расположена на Цимлянской улице в районе владения 7 и парковке №9093 на улице Верхние Поля в районе владения 39А, строение 1. Ограничения будут действовать до момента окончания работ по обустройству, уточнили в ведомстве.

Участникам дорожного движения рекомендовали заранее выбирать другие места для парковки транспортных средств.

Ранее инспекторы МАДИ усилили контроль за парковкой мотоциклов в столице. По данным Дептранса, байкеры стали часто оставлять транспорт под запрещающими знаками и на тротуарах. Все нарушители правил дорожного движения получат штраф в размере трех тысяч рублей.

Заместитель мэра Максим Ликсутов объяснил, что неправильно припаркованные мотоциклы мешают пешеходам и создают аварийные ситуации.

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