Уличная перехватывающая парковка открылась у станции метро и МЦД "Кунцевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У станции метро и МЦД "Кунцевская" открылась уличная перехватывающая парковка, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, автомобилисты могут оставлять там машины бесплатно, если пересядут на городской транспорт и совершат не менее двух поездок по карте "Тройка".

Он уточнил, что первая поездка должна быть совершена от станции метро или МЦД "Кунцевская", а вторая – от любой станции метро, МЦД или МЦК.

Такие уличные парковки работают по принципу обычных перехватывающих, но помогают экономить время – водителям не нужно брать билет и заезжать под шлагбаум. Запустить парковочную сессию можно в приложении "Парковки России".

Ранее сообщалось, что четыре уличные перехватывающие парковки работают в Москве. Их общая вместимость составляет 400 машино-мест.

Подобные стоянки расположены у станций метро "Братиславская", "Кузьминки", "Медведково" и "Марьина Роща", при этом по просьбам самих жителей сеть продолжит развиваться.