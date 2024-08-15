Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы вырастут с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве вырастут с 1 сентября, рассказал глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

"Размер штрафа будет следующим: для граждан – 3 тысячи рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей", – цитирует его РИА Новости.

Сейчас в столице работают две платные автодороги – проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). Последний для жителей столицы и Подмосковья бесплатный, поэтому платить за проезд горожанам нужно только на проспекте Багратиона.

"В случае несоблюдения порядка внесения платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для юрлиц – 15 тысяч рублей", – сказал представитель МГД.

За одни сутки, подчеркнул он, человека можно будет оштрафовать только один раз, независимо от количества зафиксировавших его камер. Семенников уверен, что главной целью повышения мер против нарушителей является не фискальный эффект. По его словам, это поможет воспитать у водителей уважение к закону.

С момента запуска проспекта Багратиона в сентябре 2023 года по нему уже проехали 3,8 миллиона раз. Дорога соединила "Москва-Сити" и Молодогвардейскую развязку на МКАД, разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе.

