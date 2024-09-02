Дептранс Москвы призвал мотоциклистов быть внимательнее на дороге осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мотоциклистам необходимо быть внимательнее на столичных дорогах осенью в связи с окончанием мотосезона. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что для безопасных и комфортных поездок на мотоцикле в холодное время года водителям рекомендуют всегда надевать на себя и пассажира полную защиту. При этом стоит отказаться от поездок в темное время суток и во время дождя. В прохладную погоду рекомендуется отдать предпочтение термобелью.

Дептранс добавил, что внимание мотоциклисту нужно обратить на многослойную текстильную или кожаную мотоэкипировку с защитой от холода, дождя и ветра. В случае непогоды можно воспользоваться дождевиком и непромокаемыми бахилами.

Чтобы не попадать в непредвиденные ситуации, водителям советуют заблаговременно проверять прогноз погоды перед поездкой.

"Количество мотоциклистов растет с каждым годом. Сегодня в столице их более 105 тысяч. Призываем всех быть внимательнее на дороге и обязательно носить полную мотоэкипировку", – подчеркнул глава Дептранса Максим Ликсутов, добавив, что в столице ведутся работы по повышению безопасности движения.

Накануне в Москве прошел заключительный, шестой этап чемпионата A5Motors Motoring. Он состоялся на автодроме Moscow Raceway.

Помимо гонок, зрителей ждала увлекательная программа от партнеров серии и автограф-сессия с пилотами во время большого перерыва. Также среди тех, кто побывал на двух фестивальных этапах в течение всего 2024 года, разыграли новый мощный мотоцикл.