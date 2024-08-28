Финальный этап чемпионата A5Motors Motoring пройдет в Подмосковье 1 сентября

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Заключительный, шестой этап чемпионата A5Motors Motoring пройдет на автодроме Moscow Raceway 1 сентября.

По итогам решающих заездов болельщики узнают тройки лидеров во всех классах серии. При этом в некоторых из них чемпионы определились досрочно: в Superbike это сделал Макар Юрченко (SPB Racing Team), в Supersport 300 – Андрей Чернов (CHPMOTORSPORT), а в Supersport 3 – Максим Королев (ProRace). Однако в решающих схватках все равно ожидается немало интриг. Одна из них – как в итоге распределятся места в классе Supersport: за топ-3 поборются Владислав Гордейчук, Антон Федоров, Анастасия Белякова и Кирилл Битков.

Кроме гонок, зрителей ждет увлекательная программа от партнеров серии и автограф-сессия с пилотами во время большого перерыва. А среди тех, кто побывал на двух фестивальных этапах в течение всего 2024 года, разыграют новый мощный мотоцикл.

Попасть на гонку можно будет бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Старт первой гонки намечен на 11:00.

Ранее в столице прошел Московский мотофестиваль, участниками которого стали более 15 тысяч человек. Мероприятие состоялось уже в 10-й раз.