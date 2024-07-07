Международные соревнования по вейксерфингу завершились на Северном речном вокзале

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup завершились на Северном речном вокзале. Состязания проводятся уже третий сезон, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2024 году в соревнования приняли участие свыше 70 человек. Спортсмены состязались за первенство в двух дисциплинах: "вейксерф" и "вейкским". Победителей наградили сертификатами и ценными призами, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для гостей организовали насыщенную программу. На речном вокзале провели мастер-классы, спортивные занятия, тематические лекции и кинопоказы о вейксерфинге.

До этого участников проекта "Московское долголетие" пригласили на занятия по гребле на сапах и каяках. Горожан старшего поколения познакомят с историей этих видов спорта, научат управлять плавательными средствами и пригласят для участия в играх на вод.