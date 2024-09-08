Около 90 маршрутов были скорректированы в Москве летом 2024 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Примерно 90 маршрутов наземного транспорта были изменены летом 2024 года во всех округах города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает сайт мэра и правительства столицы.

Так, по словам Ликсутова, около 11 новых маршрутов открылись впервые более чем в 40 районах, а еще 22 стали электробусными. Кроме того, в столице появились обновленные остановки, изменились пути следования транспортных средств и их режимы работы.

Например, в ТиНАО курсируют новые экспресс-маршруты Е141, Е142, Е143, Е144 и Е148. Они позволили сократить время в пути до метро в среднем на 15 минут для жителей дальних районов. Также в Москве стал курсировать магистральный маршрут М34, благодаря которому автобусы от Белорусского вокзала до метро "Филевский парк" проезжают намного чаще.

Кроме того, были запущены новые ночные маршруты автобусов Н14 в Кунцеве и Н16 в Ясеневе. Скорректировали и маршрут следования других ночных автобусов. Так, автобус Н7 теперь проезжает по Ташкентской улице до Волгоградского проспекта и после до конечной остановки "2-й микрорайон Жулебина", маршрут автобуса Н15 продлили до остановки "Площадь Соловецких Юнг", а круглосуточный М40 разделили по времени: ночью он курсирует с новым номером Н10.

Развитие наземного транспорта не останавливается на достигнутом. Весной 2023 года были изменены маршруты и добавлены новые остановки на более чем 100 рейсах, а также открыты 15 новых и объединенных маршрутов в разных районах Москвы. Еще на шести маршрутах в 18 районах столицы автобусы заменили на современные электробусы.

"Удобный и комфортный городской транспорт стал ближе подъезжать к новым жилым комплексам и социальным объектам. Продолжаем развивать маршрутную сеть города поручению Сергея Собянина", – подчеркнул заммэра.

Недавно новый автобусный маршрут м54 запустили между станцией метрополитена "Верхние Лихоборы" и станцией Лосиноостровская. Маршрут появился после того, как Сергей Собянин открыл транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

