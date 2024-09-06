Шесть автобусных маршрутов в ТиНАО изменились после открытия станции метро "Потапово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре маршрута наземного транспорта в районе столичного метрополитена "Потапово" в ТиНАО изменились после открытия станции. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Теперь они останавливаются ближе к жилым домам и довозят пассажиров к вестибюлям новой станции", – сказано в сообщении.

Также были изменены два маршрута в Коммунарке. Автобус с19 переименован на с999, а после станции метро "Ольховая" он будет ехать сразу на Бачуринскую улицу, а уже потом на улицу Александры Монаховой. Другой маршрут под номером 288 будет курсировать уже до "Ольховой", но под номером 978.

"В среднем на них совершают более 27 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Автобусы стали подъезжать ближе к станциям Сокольнической линии и следовать через жилую застройку", – уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Накануне Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" на красной линии. Она находится в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рядом с пересечением улицы Александры Монаховой. Специалисты приступили к строительству станции еще в 2021 году.

Благодаря запуску станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Коммунарка, из которых 50 тысяч человек проживают в пешей доступности, а также кварталов Южного Бутово и Щербинки. При этом продолжительность поездок тоже сократится до 40 минут в день.

