Собянин: в День города работа московского транспорта будет продлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День города работа московского транспорта будет продлена, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В ночь с 7 на 8 сентября зайти в метро и МЦК можно будет до 02:00. При этом в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте.

Москва в 2024 году отмечает свое 877-летие. Праздничные площадки будут работать 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00 во всех административных округах города. В эти же дни в столице запланировано около 1 500 свадебных церемоний.

