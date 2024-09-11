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11 сентября, 15:15

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Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

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Сергей Собянин открыл в Москве первую очередь технопарка "ЗИЛ". Город получит более десяти тысяч качественных рабочих мест, из них 2,6 тысячи уже создано. На этой площадке будут производить электронные компоненты, средства связи и другую высокотехнологичную продукцию. Основную часть шестиэтажного здания займут лаборатории и административные помещения будущих резидентов.

Во второй очереди технопарка откроют коворкинг, фитнес, конгрессно-выставочный комплекс, а также музей и паркинги. Общая площадь технопарка "ЗИЛ" составит 114 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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