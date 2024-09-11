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Новости

11 сентября, 12:15

Новости

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

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Почти 10 миллионов посетителей – столько принял обновленный Северный речной вокзал после масштабной реставрации. В честь годовщины обновления Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о знаменитом здании.

В 2020 году его открыли после ремонта. Специалистам удалось превратить вокзал в современную досуговую площадку для горожан, но при этом сохранить его транспортную функцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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