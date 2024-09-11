11 сентября, 12:15Новости
Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек
Почти 10 миллионов посетителей – столько принял обновленный Северный речной вокзал после масштабной реставрации. В честь годовщины обновления Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о знаменитом здании.
В 2020 году его открыли после ремонта. Специалистам удалось превратить вокзал в современную досуговую площадку для горожан, но при этом сохранить его транспортную функцию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.