26 января, 07:45

Шоу-бизнес

Имущество актера сериала "Папины дочки" Михаила Казакова объявлено в розыск

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru /Борис Кремер

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила в розыск имущество актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно судебным материалам, общий размер неоплаченных долгов Казакова приближается к 2 миллионам рублей. Из них свыше 1,4 миллиона рублей составляют просроченные платежи по кредитам.

Розыск активов должника ведет специализированное подразделение ФССП, которое занимается поиском скрывающихся граждан и их имущества. Какие именно объекты разыскиваются, в документах не уточняется.

Ранее Казаков был внесен в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги. Тогда общая задолженность по алиментам равнялась 224 тысячи рублей. При этом сам актер заявил, что его бывшая супруга подала на алименты года 3–4 назад. После чего ему пришлось через суд доказывать, что сын все это время проживает с ним, а не с матерью.

