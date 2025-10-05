Актер Михаил Казаков из "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", рассказал, что попал в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги. Его слова передает РИА Новости.

8 сентября артист был внесен в реестр неплательщиков алиментов с задолженностью в размере 224 тысячи рублей. При этом общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей.

"На алименты она (бывшая супруга. – Прим. ред.) подала еще года 3–4 назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней", – отметил актер.

По словам Казакова, его дочь не живет ни с кем из родителей. Также, как подчеркнул артист, он предлагал бывшей жене забрать исполнительные листы о взыскании алиментов, поскольку их общий ребенок всегда проживал с ним.

Ранее стало известно, что приставы из Тверской области в 2022–2024 годах возбудили против Казакова 10 исполнительных производств. Пять из них касаются его долгов по кредитам, три из которых прекратили, так как не получилось установить местонахождение должника.

По двум другим производствам актер накопил 1,3 миллиона рублей долга и еще 94 800 рублей исполнительного сбора.

