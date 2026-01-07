Форма поиска по сайту

07 января, 07:22

Политика

В Госдуме рассказали об индексации материнского капитала с 1 февраля

Фото: depositphotos/vodolej

Государство проиндексирует материнский капитал в феврале 2026 года. Выплата будет увеличена на запланированные 6,8%. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Повышение коснется всех семей, имеющих право на эту меру поддержки, включая как новых получателей сертификатов, так и тех, у кого на счету еще сохранились неизрасходованные средства.

По данным парламентария, в 2026 году почти два миллиона семей смогут воспользоваться средствами капитала. Объем бюджетных ассигнований на эти цели вырастет по сравнению с 2025 годом.

После индексации вырастут все основные виды выплат: на первого ребенка, на второго, а также положенная в некоторых случаях доплата.

Также с 2026 года вступят в силу изменения, упрощающие процедуру оформления жилья, купленного с использованием маткапитала и ипотеки, в общую собственность всех членов семьи. Для этого больше не потребуется получать согласие банка. Кроме того, Социальный фонд будет в обязательном порядке уведомлять владельцев сертификатов о всех перечислениях средств, что сделает процесс более прозрачным.

Ранее Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в 2026 году. В качестве одной из них лидер страны назвал семейные выплаты для граждан с низкими доходами.

Кроме того, кабмин РФ утвердил долгосрочную стратегию, направленную на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости.

