Песков заявил, что Кремль не комментирует содержание переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Кремль не раскрывает детали переговоров по Украине, однако среди обсуждаемых тем – территориальный вопрос и гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления офиса украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готова дать гарантии безопасности для Украины. Песков подчеркнул, что публичных высказываний со стороны Москвы по содержанию диалога не будет.

Он добавил, что российская сторона по-прежнему ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании, но доверяет только себе и твердо отстаивает свои интересы.

Вместе с тем, по словам Пескова, Россия считает политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине предпочтительным путем. Он напомнил, что Москва, как и прежде, открыта к мирным методам достижения своих целей, что неоднократно подчеркивал Владимир Путин.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Зеленский отмечал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Путиным.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что урегулирование украинского конфликта обязательно произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Глава Штатов также хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России в рамках урегулирования конфликта.