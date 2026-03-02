Уголовное дело против Алишера Моргенштерна направлено в суд

Фото: legion-media.com/ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом) направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Музыкант обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в Сети материалы без обязательной маркировки.

Дело будет рассмотрено в отсутствие подсудимого, так как он находится в розыске, добавили в прокуратуре.

Между тем департамент миграции Литвы внес Моргенштерна в список нежелательных лиц. Ему запретили въезд в страну на 10 лет. По словам представителя ведомства Рокаса Пукинскаса, присутствие музыканта на территории государства может представлять угрозу нацбезопасности.