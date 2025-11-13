Литва на 10 лет запретила въезд рэперу Моргенштерну

Фото: РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Департамент миграции Литвы объявил о внесении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в список нежелательных лиц, запретив таким образом въезд в страну на 10 лет. Об этом сообщил представитель ведомства Рокас Пукинскас, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что ограничения вступают в силу немедленно, а также пояснил, что соответствующее решение принято на основании обращения МИД Литвы и дополнительных данных, указывающих на потенциальную угрозу национальной безопасности, которую может представлять присутствие рэпера на территории страны.

Ранее общественники из "Зова народа" обратились с просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину снять с Моргенштерна статус иноагента. В организации считают, что если раньше музыкант вел аморальный образ жизни, то теперь он свел со своего лица татуировки и отправился на лечение в рехаб.

Также общественники подчеркнули, что исполнитель обратился к духовным ценностям и помогает нуждающимся детям. При этом они заметили, что пока это не повод для немедленной отмены всех санкций против артиста, однако, по их мнению, музыканту необходимо дать шанс.