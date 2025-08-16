Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 19:34

Шоу-бизнес

Моргенштерн подал заявление о ликвидации ИП

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) обратился в налоговую с заявлением о ликвидации своего индивидуального предпринимательства (ИП). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно данным системы СПАРК, соответствующее заявление было подано 15 августа. Отмечается, что ИП музыканта будет ликвидировано к 25 августа.

Ранее Моргенштерну предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иноагентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd.

В январе стало известно, что на имущество рэпера наложен арест. Кроме того, Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.

Рэперу Моргенштерну грозит уголовная статья

