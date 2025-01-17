ТАСС: Моргенштерну предъявлено обвинение в нарушении закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что решение было принято столичным следователем. Инсайдер также уточнил, что музыканта и его защитников поставили об этом в известность под расписку.

Адвокат рэпера Сергей Жорин в беседе с агентством уже подтвердил вышеуказанную информацию, заявив, что Моргенштерн вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Юрист пояснил, что статья федерального закона, на которую ссылался Минюст РФ, утратила силу с 1 декабря 2022 года.

"При этом, как следует из телеграм-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность", – резюмировал Жорин.

Одним из поводов признать исполнителя иностранным агентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, которая оплачивала размещаемый рэпером контент.

Позже суд в Санкт-Петербурге запретил клип Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна". В пресс-службе городской прокуратуры пояснили, что на протяжении всего видеоролика искажаются реальные представления о религии, а также звучат призывы к совершению представляющих угрозу действий.