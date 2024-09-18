РИА Новости: трек "12" стал причиной признания Моргенштерна иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Трек рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории России) "12" стал одной из причин признания исполнителя иноагентом, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них уточняется, что трек начинается с фрагмента эфира телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в России). Он содержит обращение в грубой форме украинского журналиста к российской армии.

Также причинами послужили публикации в основанном рэпером канале "Не Моргенштерн", которые содержали негативную оценку принимаемых органами государственной власти РФ решений.

"Указанные обстоятельства являются свидетельством того, что Моргенштерн А.Т. осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника", – говорится в судебных документах.

В свою очередь, представитель Моргенштерна заявил об отсутствии прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию данного телеграм-канала.

Ранее стало известно о возбуждении против Моргенштерна уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Минимальным наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – до двух лет заключения.

Материалы для возбуждения дела были направлены в СК в конце июня. Тогда говорилось, что Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности, однако продолжил распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы иноагентом.

В июле рэпера вновь обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.