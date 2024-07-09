Суд в Москве оштрафовал рэпера Моргенштерна на 45 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Савеловский районный суд Москвы признал музыканта виновным в правонарушении и оштрафовал на 45 тысяч рублей.

До этого стало известно, что рэперу грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. Против Моргенштерна якобы могут завести дело по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства".

Два года назад Моргенштерн получил паспорт Израиля, о чем недавно сообщил в интервью. При этом российские органы он об этом не уведомил, уточняет СМИ. В связи с этим рэперу может грозить штраф до 200 тысяч рублей или же до 400 часов обязательных работ.

В конце июня прокуратура Москвы направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела в отношении Моргенштерна за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента.

