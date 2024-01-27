Рэпер Моргенштерн заявил, что ему закрыли въезд в ОАЭ без объяснения причин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) рассказал, что ему закрыли въезд в ОАЭ без объяснений. Видеоролик об этом появился на YouTube-канале исполнителя.

По словам Моргенштерна, до этого он посещал ОАЭ в качестве туриста. Однако в момент, когда ему потребовалось продлить визу, местные власти отказали.

"Мне просто закрыли въезд в страну", – заявил исполнитель, отметив, что причину отказа ему не назвали.

При этом сам артист предположил, что въезд могли закрыть из-за его интервью Ксении Собчак. В нем он раскритиковал миграционную политику ОАЭ и рассказал о путях обхода ограничений.

До этого Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. С просьбой об этом в суд обратился Минюст РФ.

