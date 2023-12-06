Моргенштерну грозит повторный штраф за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал административный иск в отношении Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на суд.

Дата заседания по делу остается неизвестной. Сумма денежного взыскания для юридических лиц при нарушении подобного требования составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее Савеловский суд столицы уже выписывал штраф артисту. Причиной для этого стало непредоставление данных, которые предусмотрены для лиц со статусом иностранного агента. Сумма денежного взыскания составила 40 тысяч рублей.



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