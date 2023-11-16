Моргенштерна оштрафовали на 40 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Столичный Савеловский суд обязал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) выплатить 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС.

Суд признал Моргенштерна виновным в административном правонарушении по статье "Непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах".

В октябре стало известно, что рэперу грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

Моргенштерн не признал свою вину, а его адвокат заявил, что протокол составлен с нарушениями. Об этом рассказал юрист артиста Сергей Жорин. По словам правозащитника, при составлении документа музыканта не уведомили и не выслушали его объяснений, а сразу вынесли протокол.

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