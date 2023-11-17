Песков признался, что он "не фанат" Моргенштерна

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что творчество признанного в РФ иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна не пришлось ему по душе.

При этом представитель Кремля заметил, что очень отрывочно знаком с творчеством артиста.

"Из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества", – сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Накануне столичный Савеловский суд обязал Моргенштерна выплатить 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Суд признал музыканта виновным в административном правонарушении по статье "Непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах".

В октябре стало известно, что рэперу грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

Моргенштерн не признал свою вину, а его адвокат заявил, что протокол составлен с нарушениями. Об этом рассказал юрист артиста Сергей Жорин. По словам правозащитника, при составлении документа музыканта не уведомили и не выслушали его объяснений, а сразу вынесли протокол.

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