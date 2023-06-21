10:28Шоу-бизнес
Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 40 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента
Фото: телеграм-канал MORGENSHTERN (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)
Савеловский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки, необходимой для лиц, находящихся в статусе иноагентов.
"Признать Моргенштерна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.34 КоАП РФ, и назначить ему наказание в размере 40 тысяч рублей", – передает слова судьи Марины Арсеньевой Агентство "Москва".
Отмечается, что протокол на исполнителя был составлен Роскомнадзором. В ведомстве уточнили, что Моргенштерн не указал информацию о своем статусе в трех постах, размещенных в мессенджере Telegram.
Административный протокол на Моргенштерна из-за отсутствия маркировки иноганета в социальных сетях был зарегистрирован судом 23 мая.
Министерство юстиции РФ включило исполнителя в реестр физлиц-иноагентов 6 мая прошлого года.
Из материалов ведомства следует, что Моргенштерн получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн".
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