Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 40 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента

Фото: телеграм-канал MORGENSHTERN (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки, необходимой для лиц, находящихся в статусе иноагентов.

"Признать Моргенштерна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.34 КоАП РФ, и назначить ему наказание в размере 40 тысяч рублей", – передает слова судьи Марины Арсеньевой Агентство "Москва".

Отмечается, что протокол на исполнителя был составлен Роскомнадзором. В ведомстве уточнили, что Моргенштерн не указал информацию о своем статусе в трех постах, размещенных в мессенджере Telegram.

Административный протокол на Моргенштерна из-за отсутствия маркировки иноганета в социальных сетях был зарегистрирован судом 23 мая.

Министерство юстиции РФ включило исполнителя в реестр физлиц-иноагентов 6 мая прошлого года.

Из материалов ведомства следует, что Моргенштерн получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн".



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