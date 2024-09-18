В суде заявили, что Моргенштерн был признан иноагентом из-за политической деятельности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, признанного в РФ иноагентом, внесли в соответствующий реестр из-за его политической деятельности в интересах иностранного источника, говорится в судебных документах, на которые ссылается РИА Новости.

В суде до этого сообщали, что музыкант выкладывал политические посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за что с 2020 по 2022 год получил более 29 миллионов рублей от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

Представитель Моргенштерна после этого сообщил об отсутствии прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию телеграм-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платила за интеллектуальную деятельность в YouTube.

Ранее стало известно о возбуждении против музыканта уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Минимальным наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – до двух лет заключения.

Материалы для возбуждения дела были направлены в СК РФ прокуратурой в конце июня. Тогда говорилось, что Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности, однако продолжил распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы иноагентом.

В июле рэпера вновь обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

