МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева

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Блогер Ян Матвеев (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск, это следует из базы данных МВД России, передает ТАСС.

В карточке ведомства сказано, что блогера разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется ее конкретное название. В свою очередь, источник в полиции рассказал, что Матвеев может разыскиваться по делу о нарушении требований к деятельности иноагента.

Ранее суд заочно приговорил блогера Александра Шпака, на которого до этого возбудили дело из-за выложенного в Сети видео с демонстрацией сжигания российского паспорта, к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

Срок наказания блогеру начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. В главке МВД РФ по городу и Ленобласти напомнили, что Шпак находится в федеральном розыске, а весной 2022 года он покинул Россию.

Также на Шпака возбуждали дело о дискредитации ВС РФ, по которому суд оштрафовал блогера на 250 тысяч рублей.

