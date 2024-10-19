Компания Yoola Labs Ltd оплачивала видеоконтент Дудя и Моргенштерна

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Украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd оплачивала видеоконтент, который размещали в своих соцсетях блогер Юрий Дудь (признан иноагентом на территории России) и рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом на территории России). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гражданский иск юристов блогера.

Согласно документам, компания за три года осуществила 36 транзакций на банковский счет Дудя.

Также Минюст в своем решении указывал, что Моргенштерн с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 миллионов от компании Yoola Labs Ltd.

Министерство юстиции РФ внесло Юрия Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года. После этого журналист обратился с иском в Лефортовский суд Москвы, требуя снять с него данный статус. Однако суд принял решение отклонить иск видеоблогера.