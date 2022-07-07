Суд отклонил иск блогера Юрия Дудя об оспаривании статуса иноагента

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Иск журналиста Юрия Дудя (признан в России СМИ-иноагентом) к министерству юстиций, в котором он оспаривал статус иноагента, отклонен Лефортовским судом столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В удовлетворении исковых требований отказать", – огласила решение судья Светлана Федюнина.

В суде представитель министерства юстиций заявил, что не признает иск. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.

В середине апреля Минюст РФ обновил перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В реестр был внесен в том числе Юрий Дудь.

Позднее блогер по данному факту подал иск в Лефортовский суд Москвы. Беседа по иску в рамках подготовки дела к разбирательству была назначена на 16 июня.