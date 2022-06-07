Адвокат заявил о необходимости доказательств отсутствия у Дудя финансирования из-за рубежа

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Адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя решение журналиста Юрия Дудя (признан в России СМИ-иноагентом) подать иск к министерству юстиции, заявил, что ему необходимо предоставить доказательства отсутствия финансирования из-за рубежа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Блогер должен подтвердить отсутствие каких-либо действий, которые могли бы обусловить статус иноагента, предоставить доказательства отсутствия иностранного финансирования", – пояснил юрист.

Однако, как уточнил Аграновский, в случае внесения человека в перечень иностранных агентов достаточно тяжело пересмотреть данное решение.

"Я к нему отношусь отрицательно, но буду объективен. Если лицо включают в список иноагентов, сложно дать задний ход. Я пока не сталкивался с такими случаями", – заключил адвокат.

В середине апреля Минюст РФ обновил перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В реестр был внесен в том числе Юрий Дудь.

Позднее блогер по данному факту подал иск в Лефортовский суд Москвы. Беседа по иску в рамках подготовки дела к разбирательству назначена на 16 июня.