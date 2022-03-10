10:51
Фото: youtube.com/"вДудь"
Материалы YouTube-канала "вДудь" признали экстремистскими в Белоруссии. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.
Суд Центрального района Минска признал экстремистскими видео "Комиссаренко – новая жизнь после протестов в Беларуси", "Как жить, если лишают Родины" и "Nexta – главное медиа белорусского протеста".
"Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону", – говорится в сообщении.
Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить блогера Юрия Дудя на наличие иностранного финансирования, а при подтверждении информации признать иноагентом. По ее словам, в ведомства Лига обратилась после сообщений СМИ об иностранном финансировании, которое получает Дудь.
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью
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