Юрия Дудя проверят на наличие признаков иноагента

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Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить блогера Юрия Дудя на наличие иностранного финансирования, а при подтверждении информации признать иноагентом. Об этом сообщает директор Лиги и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, в ведомства Лига обратилась после сообщений СМИ об иностранном финансировании, которое получает Дудь.

"В последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение", – цитирует Мизулину ТАСС.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал виновным в пропаганде наркотических средств в двух интервью на YouTube-канале Юрия Дудя и оштрафовал его на 100 000 рублей.