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Московский городской суд признал законным штраф Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотических средств в его интервью на YouTube и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Речь идет о двух видеоинтервью – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

Пропаганду наркотиков обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная Московским исследовательским центром.

