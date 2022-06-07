Дудь подал в суд на Минюст РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь (признан в России СМИ-иноагентом) обратился в суд с иском к министерству юстиции РФ. Об этом свидетельствуют данные из базы московских судов общей юрисдикции.

Известно, что Дудь подал административный иск в Лефортовский суд Москвы 1 июня. Более подробная информация о требованиях журналиста в карточке не приводится.

Беседа по иску в рамках подготовки дела к разбирательству назначена на 16 июня.

В середине апреля Минюст РФ внес в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман, карикатуриста Сергея Елкина, Регину Дзугкоеву, Карена Шаиняна, Марию Сабунаеву, Алексея Семенова, Кирилла Кругликова и Романа Доброхотова.