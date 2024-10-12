Суд вернул прокурору дело Дудя для устранения недостатков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру материалы административного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), который был обвинен в нарушении закона об иноагентах после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее судебное решение.

Инстанция вынесла данное постановление, поскольку выявила в его материалах некоторые недостатки.

Вместе с тем суд указал, что при вынесении постановления прокурора о возбуждении дела против Дудя не были созданы условия, необходимые для обеспечения процессуальных гарантий его прав. В частности, по мнению представителей инстанции, оказались нарушены права Дудя на защиту.

"Приведенные обстоятельства позволяют сделать вывод о неправильном составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении", – указано в судебном решении.

Прокуратура хотела привлечь блогера к административной ответственности за то, что он выпустил интервью, в котором не указал соответствующую маркировку иностранного агента. Дело было возбуждено через месяц после его публикации. Дудю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ внесло Юрия Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.

После этого журналист обратился с иском в Лефортовский суд Москвы, требуя снять с него данный статус. Однако суд принял решение отклонить иск видеоблогера.

