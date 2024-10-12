ТАСС: административное дело возбудили на блогера Дудя после интервью с Лебедевым

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Административное дело возбудили на блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, прокуратура хочет привлечь блогера за то, что тот выпустил интервью, в котором не указал соответствующую маркировку иностранного агента.

По словам собеседника агентства, дело было возбуждено через месяц после публикации интервью. Теперь Дудю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ внесло Юрия Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.

После этого журналист обратился с иском в Лефортовский суд Москвы, требуя снять с него данный статус. Однако суд принял решение отклонить иск видеоблогера.

В октябре прошлого года Генпрокуратуру призвали привлечь к ответственности Юрия Дудя за дискредитацию российской армии и Владимира Путина после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем.