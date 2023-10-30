В РФ призвали наказать Юрия Дудя за дискредитацию армии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя, признанного в РФ иностранным агентом, сообщает телеканал "360".

Причиной стало интервью Дудя, в котором, как утверждает Бородин, журналист дискредитирует спецоперацию и президента России.

Речь идет об интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, которое вышло в конце октября. В начале беседы Дудь поблагодарил своих собеседников за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился пообщаться с ним, несмотря на разные политические взгляды.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку российского рэпера и музыкального продюсера Лигалайза (настоящее имя – Андрей Меньшиков) на дискредитацию Вооруженных сил РФ после его интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

До этого Меньшиков в ходе беседы с Дудем заявил, что осуждает политику властей РФ, а также проведение спецоперации на Украине. Помимо этого, музыкант сравнил Россию с Германией времен становления Третьего рейха.