Генпрокуратуру РФ попросили проверить певца Ярослава Малого на предмет финансирования ВСУ

Фото: телеграм-канал "МАЧЕТЕ"

Украинского певца, лидера групп "Токио" и Machete Ярослава Малого проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что соответствующий запрос был отправлен на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, его направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В письме он отметил, что Малый критикует Россию, но при этом намеревается проводить концерты на ее территории и анонсирует их.

Бородин добавил, что в марте этого года группа Machete организовала концерт в Москве, второе мероприятие прошло в июне в Санкт-Петербурге. До этого Малый отказался от выступлений в РФ из-за начала специальной военной операции на Украине.

В текущем году артист решил вернуться к гастролям по России, заявив, что хочет "нести любовь", резюмировал Бородин.

Ранее Бородин призывал Генпрокуратуру проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. В обращении он отмечал, что певица, проживая в Израиле, продолжает критиковать спецоперацию на Украине, а также поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию и оказывают финансовую помощь Киеву.

До этого Ассоциация патриотических сил Юга России попросила СК РФ проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ.

Отмечалось, что артистка живет в США, выступает на сцене в цветах украинского флага, а во время мобилизации помогла сыну покинуть родину и переехать жить в США.

Ассоциация написала заявление в СК и попросила в случае, если финансирование ВСУ подтвердится, изъять у певицы 105-метровую квартиру, расположенную в центре Москвы, которая до этого принадлежала Пугачевой.



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